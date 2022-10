Stiri pe aceeasi tema

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a anuntat vineri dupa-amiaza ca va organiza saptamana viitoare, impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, o conferinta pe tema planului de reconstructie post-conflict in Ucraina.

- Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina sunt acte de teroare pura - sustine sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia toate aceste actiuni ale armatei ruse reprezinta crime de razboi - transmite RBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Atacurile cu drone si rachete ale Rusiei asupra centralelor electrice si a altor obiective de infrastructura civila din Ucraina sunt „acte de pura teroare” care echivaleaza cu crime de razboi, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Armata ucraineana a anunțat sambata ca a ucis zeci de soldați ruși și a distrus doua depozite de muniție in luptele din regiunea Herson, punctul central al contraofensivei Kievului in sud și un punct cheie in liniile de aprovizionare ale Moscovei.

- Rușii au continuat luni bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, cele mai intense fiind in regiunea Donețk, conducerea armatei ucrainene admițand ca trupele Moscovei au obținut mici progrese acolo. In regiunea Herson, din sud, forțele ucrainene au declanșat o contraofensiva, dar luptele nu au…

- Armata ucraineana duce o contraofensiva pentru eliberarea regiunii Herson. Unii analisti afirma ca informatiile din surse deschise despre progresul si ritmul acestei operatiuni vor fi probabil limitate si intarziate pentru a nu periclita strategia. In ceea ce priveste atacul din portul Odesa, Rusia…