Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Evoluții privind situația de securitate in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Implicații pentru Romania;Imbunatațirea rezilienței energetice a Romaniei pentru asigurarea securitații in domeniu prin adaptarea operativa și…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Generalul Valeri Zalujni, șeful militar al Ucrainei a avertizat cu privire la amenințarea ca Rusia sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, ceea ce ar crea riscul unui conflict nuclear „limitat” cu alte puteri, potrivit unui articol de opinie publicat de agenția de știri de stat a

- Diplomația rusa a anunțat joi ca a refuzat oferta autoritaților de la Berna de a reprezenta la nivel diplomatic interesele ucrainene in Rusia și interesele Moscovei in Ucraina, deoarece nu mai considera Elveția o țara neutra, informeaza Reuters . Elveția are o tradiție diplomatica indelungata de a acționa…