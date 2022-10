Stiri pe aceeasi tema

Iranul a trimis experți militari in Crimeea ocupata de Rusia pentru a ajuta la lansarea de atacuri cu drone asupra Ucrainei, afirma Casa Alba, conform bbc.com. Iranienii sunt instructori și lucratori de suport tehnic, a declarat un purtator de cuvant al SUA.

Rușii au adus militari iranieni in Crimeea pentru a-i ajuta sa lanseze atacuri cu drone, a declarat, joi, un important oficial de la Casa Alba. Informațiile guvernului american vin in condițiile in care Rusia pare ca și-a facut un obiectiv din a ataca in stil terorist, cu drone kamikaze, infrastructura…

UPDATE 1 Vladimir Putin a ordonat, de urgenta, reuniunea consiliului de securitate rus pentru ziua de luni, dupa distrugerea podului care leaga Rusia de Crimeea. Presedintele Vladimir Putin a convocat o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei pentru luni 10 octombrie, a informat agentia de presa…

Administratia Joseph Biden nu are indicii ca Rusia ar pregati utilizarea „in mod iminent" a unei arme nucleare in razboiul din Ucraina, a anuntat vineri seara Casa Alba, subliniind ca Statele Unite nu vor modifica deocamdata configuratia de aparare strategica. „Nu avem motive sa ajustam pozitionarea…

Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat vineri (23 septembrie) ca voturile la referendumurile din Rusia vor fi „condamnate" de catre intreaga lume, impreuna cu mobilizarea pe care Rusia a inceput-o saptamana aceasta, inclusiv in Crimeea și in alte zone din Ucraina ocupate de Rusia. „Acestea…

Purtatorul de cuvant al președintelui rus, Dmitri Peskov, a reproșat ziarului The Washington Post ca a publicat informații false, atunci cand i s-a cerut marți sa comenteze un articol potrivit careia Iranul ar fi furnizat drone Rusiei pentru a fi folosite in Ucraina.

Ministerul rus al Apararii a anunțat sambata ca Moscova are dovezi ale utilizarii de catre armata ucraineana impotriva armatei ruse a unor agenți chimici.

Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a cerut luni Rusiei si Chinei sa se implice in negocieri in sensul stabilirii unui cadru multilateral pentru controlul arsenalelor nucleare, liderul de la Casa Alba subliniind ca vrea reducerea rolului armelor atomice in strategia de securitate nationala. „Astazi,…