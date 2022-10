Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.

- Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina sunt acte de teroare pura - sustine sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia toate aceste actiuni ale armatei ruse reprezinta crime de razboi - transmite RBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Atacurile cu drone si rachete ale Rusiei asupra centralelor electrice si a altor obiective de infrastructura civila din Ucraina sunt „acte de pura teroare” care echivaleaza cu crime de razboi, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Recentele bombardamente ale Rusiei asupra mai multor orașe din Ucraina, inclusiv asupra capitalei Kiev, au dus la intreruperi de electricitate și au afectat infrstructuri critice. Loviturile rusești asupra orașului Liov, cel mai important oraș din vestul Ucrainei, au lasat parțial locuitorii fara electricitate…

- Atacurile de luni ale Rusiei impotriva unor civili in Ucraina par sa fie „crime de razboi”, iar cei care se fac vinovati de ele trebuie „sa dea socoteala”, denunta un purtator de cuvant al Inaltului Reprezentant UE pentru Politica Externa si de Securitate Josep Borrell, Peter Stano, relateaza AFP. „Aceasta…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta ‘crime de razboi’ care incalca Carta ONU. ‘Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene si oraselor pasnice.…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta