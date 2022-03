Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 19 martie, este cea de-a 24 zi de razboi in Ucraina. Ministerul ucrainean al Apararii susține, sambata, ca l-a ucis pe generalul-locotenent rus Andrei Mordvichev. Acesta ar fi al cincilea general rus ucis in conflictul dintre Rusia și Ucraina.

- Ministerul ucrainean al Apararii a anunțat astaz ca l-a ucis pe generalul-locotenent rus Andrei Mordvichev. Ar fi al cincilea general rus ucis in conflictul dintre Rusia și Ucraina, potrivit Sky News.

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trupele de ocupatie ruse pregatesc din nou un plan pentru debarcarea fortelor de asalt amfibie pe teritoriul Odesei si in regiunea Odesa, a declarat Serghei Bratciuk, purtatorul de cuvant al administratiei militare Odesa.

- Ministerul rus al Apararii a publicat un videoclip cu tancuri rusești care circula prin Kiev. Armata Rusiei oprește focul și va deschide coridoare umanitare in mai multe orașe ucrainene, a anunțat luni ministerul, dupa ce s-au luptat cu eforturile de evacuare care au fost oprite in weekend. Coridoarele…

- Rusia a anunțat luni noi „coridoare umanitare” pentru a-i transporta pe ucrainenii prinși in capcana bombardamentelor sale, dar inspre Rusia insași și spre aliatul sau, Belarus. Masura a fost respinsa imediat de Kiev și denunțata ca fiind o manevra imorala, transmite Reuters. Anunțul a fost facut dupa…

- Rusia a declarat ca forțele sale au incetat sa bombardeze doua orașe ucrainene pentru a permite trecerea in siguranța a civililor care fug de lupte, dar oficialii dintr-un oraș au declarat ca Moscova nu respecta pe deplin aceasta ințelegere, noteaza Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

- Rusia ar fi incetat focul la Mariupol și la Volnovakha, doua orașe asediate in Ucraina. Cele doua orașe unde ar fi incetat focul se afla in regiunea Donbas. Mariupol este ultimul port al Ucrainei la Marea Azov, deci are o importanța strategica deosebita și pentru Rusia și pentru Ucraina. Celalalt oraș…