- Oficialii SUA au confirmat faptul ca Rusia a folosit, in premiera, rachete hipersonice, anunța CNN. Americanii au putut sa urmareasca lansarea, au spus sursele citate de jurnaliști. Lansarea a avut rolul de a testa armele și de a trimite un mesaj, au adaugat sursele. Armele hipersonice au viteza foarte…

- UPDATE 5 Starea de asediu a fost impusa sambata in regiunea ucraineana Zaporojie și va fi in vigoare pana luni, au anunțat oficialitați locale, citate de CNN. Oleksandr Starukh, șeful consiliului regional din Zaporojie, a anunțat ca starea de asediu intra in vigoare la ora locala 16.00 și se va incheia…

- UPDATE 3 Fortele armate ucrainene au anuntat sambata eliminarea in lupta a generalul-locotenentului rus Andrei Mordvciov, comandantul Armatei a VIII-a ruse din cadrul Districtului militar Sud al Federatiei Ruse, ucis la 19 martie in Cernobaievka, regiunea Herson, relateaza agentiile de presa EFE si…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata ca a distrus un mare depozit subteran de rachete si munitie pentru avioane in regiunea Ivano-Frankivsk din Ucraina, folosind rachete hipersonice, a informat agentia de stiri Interfax.

- UPDATE 1 Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice „Kinjal” pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE. Acest tip de racheta, cu manevrabilitate ridicata,…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol. „Ocupanții au acces parțial in districtul operațional Donețk, lipsind temporar Ucraina de accesul la Marea…

- Statele Unite și aliații europeni pregatesc sa il evacueze din țara pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe membri guvernului sau, care ar urma sa conduca din Polonia un razboi de gherila impotriva forțelor ruse, scrie Washington Post . Armata ucraineana a opus o rezistența neașteptat de…

Accesul la Twitter, unde sunt postate imagini ale suferințelor provocate de invazia rusa in Ucraina, a fost blocat pentru utilizatorii din Rusia, a declarat pentru BBC compania de conectivitate la internet NetBlocks.