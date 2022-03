Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5 Starea de asediu a fost impusa sambata in regiunea ucraineana Zaporojie și va fi in vigoare pana luni, au anunțat oficialitați locale, citate de CNN. Oleksandr Starukh, șeful consiliului regional din Zaporojie, a anunțat ca starea de asediu intra in vigoare la ora locala 16.00 și se va incheia…

- Trupurile soldaților ruși sunt transportate cu ambulanțele in Belarus și incarcate in trenurile rusești. Dupa apariția in public a unor imagini cu astfel de scene, rușii au inceput sa incarce morții noaptea, pentru a nu atrage atenția, a relatat un cadru medical din Belarus, pentru Europa Libera. La…

- UPDATE 1 Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice „Kinjal” pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE. Acest tip de racheta, cu manevrabilitate ridicata,…

- Soldații ruși au ucis 79 de copii și aproape 100 au fost raniți de la inceputul razboiului inceput de Rusia in Ucraina.De asemenea, in Ucraina au fost distruse peste 280 de instituții de invațamant, 9 dintre ele au fost complet distruse.„Majoritatea victimelor s-au aflat in regiunile Kiev, Harkov, Donețk,…

- Daca ar fi sa aiba loc un al treilea razboi mondial, acesta ar implica arme nucleare si ar fi distructiv, a declarat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Seful diplomatiei ruse a mai spus ca Rusia, care a lansat saptamana trecuta un atac in Ucraina pe care il numeste „operatiune militara…

- Forțele militare ale Federației Ruse intampina o rezistența foarte serioasa in capitala ucraineana, iar lucrurile s-ar putea schimba serios daca trupele Moscovei nu reușesc sa captureze Kievul intr-o zi sau doua, a explicat Teodor Meleșcanu, fost ministru de Externe și fost director SIE, luni, la…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 11 Ucraina a confirmat astazi ca va trimite o delegatie…

- Forțele ruse au distrus un baraj construit in regiunea Herson din Ucraina in 2014 pentru a intrerupe apa in Crimeea, a declarat sambata agenția de presa RIA, citat de guvernatorul Crimeei anexate de Rusia, Serghei Aksyonov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…