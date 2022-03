Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a declarat sambata ca a utilizat cu o zi in urma rachete hipersonice "Kinjal" pentru a distruge un depozit subteran de arme si munitii aeriene in vestul Ucrainei, ceea ce reprezinta o premiera, relateaza AFP si EFE, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sambata, 19 martie, este cea de-a 24 zi de razboi in Ucraina. Ministerul ucrainean al Apararii susține, sambata, ca l-a ucis pe generalul-locotenent rus Andrei Mordvichev. Acesta ar fi al cincilea general rus ucis in conflictul dintre Rusia și Ucraina.

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Ucraina a pierdut „temporar” accesul la Marea Azov, dupa ce forțele rusești care au invadat țara și-au intarit ocupația in jurul orașului Mariupol. „Ocupanții au acces parțial in districtul operațional Donețk, lipsind temporar Ucraina de accesul la Marea…

- Președintele rus Vladimir Putin va superviza personal exercițiile militare cu rachete balistice și de de croaziera, care vor avea loc sambata, a anunțat vineri, 18 februarie, Ministerul rus al Apararii, pe fondul crizei dintre Rusia și Occident in jurul Ucrainei. Forțele Aerospațiale și Forțele Strategice…

- Marina militara rusa va efectua o serie de exerciții militare in aceasta luna și luna viitoare in Marea Mediterana și in Marea Ohotsk și in nord-estul Oceanului Atlantic, precum și in Oceanul Pacific, au anunțat joi agențiile de presa RIA și Interfax, preluate de Reuters. De asemenea, un submarin rusesc…