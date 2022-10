Stiri pe aceeasi tema

- SUA, Franța și Marea Britanie iși unesc forțele pentru a intensifica presiunea asupra reprezentanților Rusiei la ONU in ceea ce privește utilizarea dronelor asupra orașelor din Ucraina, potrivit Sky News.

- Statele Unite, Franta si Marea Britanie intentioneaza sa discute, miercuri, despre transferurile de drone ale Iranului catre Rusia in cadrul unei reuniuni inchise a Consiliului de Securitate al ONU, a declarat un oficial american pentru CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Statele Unite, Marea Britanie si Franta intentioneaza sa ridice problema presupusele transferuri de arme iraniene catre Rusia in cadrul unei reuniuni cu usile inchise, miercuri, a Consiliului de Securitate al ONU, dupa ce Ucraina a acuzat ca obtinerea de drone de catre Rusia a

- Ucrainenii au protestat luni (17 octombrie) in fața ambasadei iraniene din Kiev pentru a cere Iranului sa nu mai vanda drone Rusiei. Demonstranții au fluturat steaguri și bannere ucrainene, aprinzand in același timp lumanari in semn de omagiu pentru cei care au fost uciși atunci cand o drona „kamikaze”…

- Ratele in creștere, inflația accelerata și prețurile mari ale energiei ca urmare a razboiului Rusiei din Ucraina creeaza tensiuni asupra sistemului financiar, care pun presiune pe sistemele de pensii.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat sambata (20 august) ca Națiunile Unite colaboreaza cu Statele Unite și Uniunea Europeana pentru a depași obstacolele din calea ajungerii alimentelor și ingrașamintelor rusești pe piețele mondiale. „Obținerea mai multor alimente și ingrașaminte…

- Ministerul rus de Externe a transmis joi ca Rusia ar putea folosi arsenalul sau nuclear numai in ”situatii de urgenta” si ca nu are interesul sa ajunga la o confruntare directa cu NATO si cu SUA, relateaza Reuters. Vorbind la un briefing, purtatorul de cuvant al MAE rus Ivan Neciaev a mentionat ca armele…

- Statele Unite ale Americii și citeva țari europene (Albania, Franța, Marea Britanie, Irlanda, Norvegia) au solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (ONU) cu privire la Ucraina pe 24 august, transmite TASS cu referire la surse. Potrivit interlocutorului agenției, o solicitare…