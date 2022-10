Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele rusești au tras rachete in apropierea unui avion britanic deasupra Marii Negre, a anunțat Ministrul Apararii din Marea Britanie. Aeronavele brtiancie patrolau spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre cand Rusia a lansat rachetele, a spus joi Ben Wallace, citat de Reuters . Wallace…

- Razboi in Ucraina, ziua 239. Ucraina va restricționa joi furnizarea de energie electrica in intreaga țara dupa ce Rusia a lovit mai multe centrale electrice, a declarat miercuri un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- Pierderile irecuperabile ale armatei ruse in Ucraina sunt de peste 90 de mii de oameni, scrie publicatia rusa independenta Important Stories, precizand ca are informatia din doua surse: un fost ofiter al serviciilor speciale rusesti si un actual ofiter FSB. „Pierderile irecuperabile" ii includ pe soldatii…

- Mai mult de jumatate dintre rusi s-au simtit inspaimantati sau anxiosi dupa ce au auzit ca Moscova recruteaza sute de mii de soldati pentru a lupta in Ucraina, potrivit unui sondaj publicat joi de organizatia nonprofit Levada Center, relateaza Reuters. In sondajul realizat in perioada 22-28 septembrie,…

- Ungaria, alaturi de mai multe state membre UE, se opun interzicerii accesului cetațenilor ruși in Uniunea Europeana, dar blocul comunicat va suspenda a acordul bilateral prin care ofera tratament preferențial pentru ruși atunci cand solicita viza, a afirmat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto,…

- Rachete rusesti au lovit miercuri un tren de pasageri intr-o gara din regiunea Dnipropetrovsk, ucigand cel putin 22 persoane si ranind alte 50, a declarat presedintele Volodimir Zelenski, relateaza Reuters. Intr-un mesaj video adresat Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite, Zelenski a spus ca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizeaza ca Rusia „ar putea incerca sa faca ceva deosebit de urat” in preajma Zilei Independenței Ucrainei de miercuri. Fiica politologului Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, a murit in explozia masinii in care se afla.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, marti, in timpul unui discurs la conferinta internationala de securitate de la Moscova, ca Rusia nu are nevoie sa foloseasca arme nucleare in Ucraina, relateaza Reuters.