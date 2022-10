Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 239. Ucraina va restricționa joi furnizarea de energie electrica in intreaga țara dupa ce Rusia a lovit mai multe centrale electrice, a declarat miercuri un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

- Statele Unite au avertizat duminica in legatura cu "consecintele catastrofale" in cazul in care Moscova ar folosi arme nucleare in Ucraina, dupa ce ministrul rus de externe a declarat ca regiunile care organizeaza referendumuri criticate pe scara larga ar beneficia de protectie totala daca ar fi…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat, miercuri, dupa ce Vladimir Putin a amenințat din nou Occidentul cu armele nucleare , spunand ca „lumea nu ii va permite” sa faca acest lucru. „Nu cred ca el va folosi aceste arme. Nu cred ca lumea ii va permite sa foloseasca aceste arme”, a declarat…

- Energoatom a informat ca unitatea sase a fost deconectata de la reteaua de alimentare cu energie electrica, potrivit Reuters, citat de Agerpres.Ucraina a declarat miercuri ca ar putea sa fie nevoita sa inchida centrala nucleara Zaporojie si le-a cerut locuitorilor din zonele adiacente sa se evacueze…

- UPDATE O linie electrica de rezerva a centralei nucleare Zaporjie a fost restabilita, potrivit unui mesaj postat duminica pe Twitter de Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA). Linia de rezerva va furniza centralei „energia electrica externa de care are nevoie pentru racirea reactoarelor…

- Operatiunile la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub controlul fortelor ruse, au fost oprite complet, a anuntat duminica Energoatom, operatorul ucrainean al centralei (ZNPP), transmite Reuters. Energoatom a informat ca unitatea sase a fost deconectata de la reteaua de alimentare cu energie…

- Ucraina a inceput lucrarile in incercarea de a relua operatiunile la doua reactoare de la centrala nucleara de la Zaporojie din sudul tarii, aflata sub controlul fortelor ruse, a anuntat vineri guvernatorul regional Oleksandr Staruh, potrivit Reuters cu referire la Agerpres . Cel de-al saselea reactor…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca orice șansa de negocieri va fi inchisa daca Rusia va organiza referendumuri in zonele ocupate și ca cei care ii vor ajuta sa faca asta vor fi trași la raspundere. "Nu vom ceda nimic din ce este al nostru", a afirmat el. Totodata, secretarul general…