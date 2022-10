Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina afirma ca vrea sa obtina sisteme de aparare antiaeriana sofisticate de la Israel intr-o incercare de a se proteja impotriva atacurilor cu drone si rachete ale Rusiei, relateaza DPA, citat de Agerpres.ro. „Ucraina va trimite astazi (marti – n.r.) un mesaj oficial guvernului din Israel cu solicitarea…

- Statele Unite vor depune eforturi pentru a accelera expedierea de sisteme de aparare antiaeriana NASAMS catre Ucraina cat mai curand posibil, a declarat marți purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ucraina va primi sisteme de aparare antiaeriana din Germania, pe care nici Bundeswehr-ul (Forțele Armate Germane) nu le are in dotare, a anuntat ambasadorul Germaniei in Ucraina, Anka Feldhusen. Ucraina ar putea primi in luna octombrie primele sisteme moderne de aparare antiaeriana IRIS-T din Germania.…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte…

- Ucraina a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și a subliniat riscurile și consecințele unei potențiale catastrofe la cea mai mare centrala nucleara din Europa, unde au avut loc noi bombardamente. Oficialii ucraineni și cei instalați de Rusia se acuza reciproc de atacurile din apropierea centralei nucleare…

- Este a 167-a zi de la inceputul razboiului. Presedintele Ucrainei cere noi sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce acestia ar fi lansat rachete in situl centralei nucleare Zaporojie care ar fi putut duce la declansarea unui dezastru nuclear.