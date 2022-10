Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Serviciile de urgenta au pus marti in alerta de raiduri aeriene intregul teritoriu al Ucrainei, la o zi dupa ce Rusia a lansat masiv rachete asupra teritoriului tarii vecine, atacul soldandu-se cu cel putin 19 morti si 105 raniti, potrivit celui mai recent bilant transmis de

- Razboi in Ucraina, ziua 209. Rusia are tot mai mari probleme in a asigura numarul de soldati pe front, iar Zelenski a sugerat, luni seara, comunitatii internationale, ca ritmul ajutorului pentru Ucraina sa fie mai alert.

- Razboi in Ucraina, ziua 208. Rusia si-a intensificat atacurile in estul si sud-estul Ucrainei si au lovit tinte din 24 de localitati. In acelasi timp, trupele ucrainene au respins opt ofensive si au ucis sute de militari rusi.

- Statele Unite au informatii ca Rusia intentioneaza in curand sa lanseze noi atacuri la adresa infrastructurii civile din Ucraina si a instalatiilor guvernamentale, a declarat luni un oficial american citat de Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.

- Pe 24 februarie, Rusia a declanșat invazia armata a Ucrainei, dupa cateva luni in care a masat peste 150.000 de soldați și echipamente militare in apropiere de granițele Ucrainei, pe care a inconjurat-o din trei parți. Ceea ce se credea a fi o agresiune pentru capturarea definitiva a regiunilor Donețk…