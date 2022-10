Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 10:00: - Rușii au probleme logistice dupa avarierea podului Kerci, arata serviciile secrete britanice in buletinul zilnic al situației de pe frontul din Ucraina.UPDATE 08:30 -Forțele ruse au lansat atacuri cu drone kamikaze asupra capitalei Ucrainei, Kiev, la primele ore ale dimineții. In oraș…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va discuta marti cu directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, au declarat pentru Reuters doua surse. Consiliul de administratie al FMI a discutat un plan care ar putea oferi Ucrainei un ajutor de urgenta de 1,4 miliarde…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a dedicat discursul sau de duminica, din ziua de razboi cu numarul 200, aparatorilor Ucrainei, el multumindu-le tuturor celor din armata, de la infanterie pana la fortele aeriene, fortele navale si serviciile de informatii. Fii la curent cu cele…

- Fortele ucrainene au inregistrat o ‘victorie substantiala’ prin spargerea defensivei ruse in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, transmite Reuters. Vorbind la televiziunea de stat rusa, Vitali…

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Analistii au avertizat ca informatiile din surse deschise despre progresul si ritmul contraofensivei vor fi probabil limitate si intarziate, fiind, cu siguranta, in urma evenimentelor reale.