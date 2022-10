Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Presedintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat luni ca fortele ruse au lansat un nou val de atacuri cu drone, adaugand ca o parte au fost doborate, transmite Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 229. Intr-o prima reacție dupa atacul din Kerci, Vladimir Putin a spus ca aruncarea in aer a podului din Crimeea reprezinta "un act terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii critice a Federației Ruse".

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca armata țarii sale a obținut „rezultate semnificative” in est și a menționat Lyman, un bastion ocupat de ruși, pe care forțele pro-Moscova se lupta sa il pastreze, scrie Reuters. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat anterior ca trupele…

- Bombardamentele au lovit sudul Ucrainei sambata seara tarziu, in timp ce Rusia a incercat sa iși apere razboiul de șapte luni la Națiunile Unite, chiar daca incearca sa escaladeze conflictul, scrie Reuters. Kievul și națiunile occidentale spun ca referendumurile din teritoriile pe care Rusia le-a cucerit…

- Generalul austriac in rezerva Mick Ryan, care are o experienta de peste doua decenii in tactica militara, a studiat tacticile rusesti si ucrainene in acest razboi si prezice perspectivele unei contraofensive ucrainene in sudul tarii.

- Centrul de coordonare de unde vor fi organizate exporturile de grane ucrainene urmeaza sa fie inaugurat miercuri la Istanbul, dupa acordul semnat saptamana trecuta sub egida ONU, informeaza Reuters. Un oficial turc a spus ca prima nava de transport cu cereale va pleca dintr-unul din poturile ucrainene…

- Președintele rus, Vladimir Putin, și omologul sau turc, Tayyip Erdogan, s-au intalnit la Teheran pentru a discuta despre exportul de cereale ucrainene. Președintele rus a susținut ca s-au facut progrese. Pe front, armata rusa continua sa loveasca in estul și sudul țarii.