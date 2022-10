Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin sapte

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin trei

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Rusia a bombardat masiv Ucraina, luni dimineața, cu ceea ce Kievul a identificat drept drone Shahed -136, livrate de Iran. Moscova a confirmat valul de atacuri, susținand ca a folosit "arme de inalta precizie". Cel puțin trei

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Moscova a desfasurat drone iraniene in razboiul sau declansat asupra Ucrainei, in conditiile in care propriile stocuri de arme se reduc, potrivit unei evaluari facute de analisti britanici in domeniul informatiilor, transmite Reuters și Agerpres . Rusia cumpara arme de la state aflate pe lista celor…

- Papa Francisc a facut apel miercuri la incetarea actualului „razboi mondial” si le-a cerut „tuturor sa fie constructori ai pacii”, mentionand totodata ca se roaga pentru „Ucraina martira”, transmite Reuters. „Nu uit Ucraina martira”, a spus papa la sfarsitul audientei sale saptamanale din Piata Sf.…

- Papa Francisc a facut apel miercuri la incetarea actualului „razboi mondial” si le-a cerut „tuturor sa fie constructori ai pacii”, mentionand totodata ca se roaga pentru „Ucraina martira”, transmite Reuters. „Nu uit Ucraina martira”, a spus papa la sfarsitul audientei sale saptamanale din Piata Sf.…