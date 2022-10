Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 10:00: - Rușii au probleme logistice dupa avarierea podului Kerci, arata serviciile secrete britanice in buletinul zilnic al situației de pe frontul din Ucraina.UPDATE 08:30 -Forțele ruse au lansat atacuri cu drone kamikaze asupra capitalei Ucrainei, Kiev, la primele ore ale dimineții. In oraș…

- Potrivit primarului Kievului, mai multe drone kamikaze au lovit cladiri din Kiev. Explozii, auzite si in Odesa, luni dimineata. NATO incepe exercițiul de descurajare nucleara "Steadfast Noon", la care participa 14 țari.

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Mai multe explozii au fost auzite luni dimineața in capitala Ucrainei. In oraș au rasunat alarmele de raid aerian. Cel puțin trei explozii au fost auzite in Kiev, transmite BBC. Atacurile au fost de la așa-numitele drone kamikaze, a anunțat Andriy Yermak, șeful biroului președintelui Zelenski. Cladiri…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K

- Pregatirile realizate de armata ucraineana inainte de invazia rusa s-au dovedit a fi cruciale pentru respingerea atacului din prima faza a razboiului, potrivit Washington Post. Jurnalistii sugereaza ca aceste decizii au fost luate impotriva scepticismului autoritatilor politice si in secret din partea…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca