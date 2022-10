Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainiene avanseaza atat in est, cat și in sud. La Moscova, o unitate de elita a forțelor armate ruse a fost desfașurata pentru a consolida securitatea din capitala Rusiei, deoarece președintele Vladimir Putin se teme ca va fi inlaturat printr-o lovitura de stat.

- Fortele ucrainene au strapuns linia defensiva a Rusiei in sudul tarii, in acelasi timp extinzandu-si ofensiva rapida in est, recucerind noi teritorii in zonele anexate de Moscova si amenintand liniile de aprovizionare pentru trupele rusesti, potrivit Reuters. In cea mai mare bresa din sud de la inceputul…

- Progresele ucrainene nu se limiteaza la zona Izium; forțele ucrainene ca au capturat sambata Velikiy Burluk, ceea ce ar plasa forțele ucrainene la 15 kilometri de granița cu Rusia.Succesul s-a bazat și pe faptul ca forțele rusești și-au slabit anterior axa Donbasului de nord prin redistribuirea unitaților…

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Rusia si-a intensificat atacurile in Donetk (estul Ucrainei) in ultimele cinci zile, intr-o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. ”Exista o posibilitate realista ca…