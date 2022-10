Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul instalat de Rusia in Herson a facut apel la locuitorii din regiunea ucraineana partial ocupata sa paraseasca zona pe fondul luptelor dintre fortele ruse si fortele ucrainene care avanseaza.

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Trupele ucrainene au declarat ca au cucerit orașul-cheie Liman din estul ocupat al Ucrainei, o infrangere usturatoare care l-a determinat pe un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, liderul cecen Ramzan Kadirov, sa faca apel la posibila utilizare a armelor nucleare. Presa de stat rusa…

- Vladimir Putin se va adresa vineri, 30 septembrie, Parlamentului reunit intr-o sesiune extraordinara și va anunța „aderarea” regiunilor ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie la Federația Rusa, relateaza agențiile de presa TASS și RIA Novosti, citand surse politice. „Avand in vedere rezultatele…

- Vineri, 23 septembrie, sunt programate sa inceapa referendumurile de anexare a patru zone din Ucraina. Locuitorii din Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie sunt asteptati la urne pentru a vota alipirea cu Rusia.

- Fortele ruse ataca pozitiile armatei ucrainene in regiunea Harkov (in nord-estul Ucrainei) cu lovituri de precizie, a transmis duminica Ministerul Apararii de la Moscova, citat de Reuters. Atacurile sunt realizate cu trupe aeropurtate, rachete si artilerie, a sustinut ministerul rus pe social media.…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat duminica ca nu vor putea exista negocieri cu Ucraina sau cu aliatii sai internationali daca Moscova va proceda la organizarea de referendumuri privind aderarea la Rusia in zonele ocupate, informeaza Reuters. Fortele ruse si aliatii lor separatisti detin acum…

- ​Ministerul britanic al Apararii afirma in evaluarea sa de sambata privind razboiul din Ucraina ca militarii ucraineni ar fi respins atacurile la scara mica ale rușilor in zona orașului Donețk, iar rușii au improvizat poduri de pontoane in Herson pentru a compensa distrugerea recenta a podurilor din…