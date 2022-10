Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Guvernatorul instalat de Rusia in Herson a facut apel la locuitorii din r

- Un nou succes al contra-ofensivei armatei ucrainene in lupta cu ocupanții ruși a fost anunțat de Kiev miercuri dimineața. Cinci localitați din regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au fost recuperate de sub control inamic, deși declarate recent de Moscova teritorii anexate la Rusia.”Forțele armate ale…

- Fortele ucrainene au strapuns linia defensiva a Rusiei in sudul tarii, in acelasi timp extinzandu-si ofensiva rapida in est, recucerind noi teritorii in zonele anexate de Moscova si amenintand liniile de aprovizionare pentru trupele rusesti, potrivit Reuters, transmite News.ro. In cea mai mare bresa…

- Comandamentul Operațional Sud al Ucrainei a raportat ca forțele ucrainene au avariat depozitele de muniții rusești din Sadove (la aproximativ 15 km sud-vest de Snihurivka) și raioanele Mykolaiv și Herson și au lovit centrul de control al vehiculelor aeriene fara pilot (UAV) din Komyshany, la nord-ve

- Partidul lui Vladimir Putin, Rusia Unita, a propus miercuri organizarea pe 4 noiembrie a unor referendumuri in teritoriile ucrainene ocupate de fortele ruse, pentru alipirea acestor teritorii la Rusia, informeaza AFP. „Donetk, Lugansk si numeroase alte orase ruse vor reveni in sfarsit in portul lor…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Un corespondent militar rus a aratat daunele grave aduse podului Kakhovka pe care le-au provocat atacurile ucrainene și a susținut ca rușii au folosit podul ca o cale alternativa pentru „ajutor umanitar” dupa loviturile ucrainene impotriva podului Antonivsky.