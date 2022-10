Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 233. Liderii armatei ruse ar fi dispus recent forțelor sale din regiunea Donețk incetarea temporara a luptelor pe fondul moralului scazut și al dezertarilor. Guvernatorul instalat de Rusia in Herson a facut apel la locuitorii din r

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat, miercuri, anexarea a patru regiuni ucrainene si a semnat decretele prin care ii numeste in mod oficial la conducerea acestora pe liderii pe care Moscova i-a instalat deja, relateaza AFP. Textele semnate de catre liderul de la Kremlin prevad ca regiunile ucrainene…

- Consiliul European a adoptat vineri o declarație comuna prin care „respinge ferm și condamna fara echivoc anexarea ilegala de catre Rusia a regiunilor ucrainene Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson”. Președintele Klaus Iohannis afirma ca Uniunea Europeana, inclusiv Romania, „nu va recunoaște niciodata…

- Reprezentantii instalati de catre Rusia la conducerea regiunilor separatiste Lugansk si Donetk, in estul Ucranei, si in Zaporijjea si Herson, in sud, se aflau joi la Moscova pentru a finaliza anexarea acestor regiuni ucrainene in urma unor ”referendumuri” respinse drept ”simulacre” de Kiev si Occident,…

- Ocupanții ruși incearca sa incercuiasca termocentrala de la Vuhlehirsk, situata la aproximativ 50 de kilometri nord de Donetk (estul Ucrainei), au anuntat joi, 21 iulie, serviciile de informatii militare britanice, relateaza Reuters cu referire la Agerpres. „Rusia prioritizeaza capturarea infrastructurii…