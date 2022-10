Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 232. Kremlinul se asteapta ca Erdogan sa-i faca joi lui Putin o propunere concreta de mediere cu privire la Ucraina. Liderii G7 au promis, marti, "sa-i ceara socoteala presedintelui rus" dupa intensificarea atacurilor cu rachete in

- Mercenarii companiei militare private Wagner, care și-au pierdut membrele in timpul ostilitaților, vor fi trimiși din nou la razboi, reiese dintr-o inregistrare video a unei discuții dintre Evgheni Prigojin, șeful mercenarilor, și patru soldați mutilați care și-au pierdut membrele in luptele din Ucraina,…

- Razboi in Ucraina, ziua 203. Armata rusa a anunțat marți "lovituri masive" pe toate fronturile, ca reacție la contraofensiva fulgeratoare a trupelor ucrainene pe care Kremlinul le acuza de abuzuri in zonele recucerite, in timp ce Kievul le reproșeaza sold

- „The Washington Post” iși continua seria investigațiilor și dezvaluirilor despre perioada premergatoare invaziei ruse din Ucraina pe baza surselor sale din serviciile de informații. Dupa ce zilele trecute au scris despre cum americanii au aflat inca din octombrie ca Putin va invada Ucraina și au avertizat…

- Razboi in Ucraina, ziua 175. ​​​​​​​Secretarul general al ONU și presedintele Turciei merg in Ucraina, unde se vor intalni cu Zelenski. Tentativa rușilor de a patrunde la nord de Sloviansk a fost zadarnicita, iar in sudul Donețkului se dau noi batalii. St

- Guvernatorul regiunii Zaporojie, Oleksandr Starukh, a declarat ca periferia orașului a fost lovita cu rachete in jurul orei 3:05 a.m. La randul sau, Primarul din Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, a anunțat ca in oraș s-au auzit explozii puternice.