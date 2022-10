Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de luni, mai multe orașe din Ucraina au fost paralizate complet dupa atacurile cu rachete lansate de Rusia, drept razbunare pentru explozia podului Kerci. O parte dintre acestea au ramas fara energie electrica, in timp ce localnicii se ascund in subsoluri de frica morții. Fostul președinte…

- Președintele american Joe Biden afirma ca SUA „condamna ferm” atacurile de luni cu rachete rusești asupra orașelor din Ucraina, precizand ca loviturile aeriene demonstreaza „brutalitatea totala” a lui Vladimir Putin impotriva poporului ucrainean, relateaza The Guardian și CNN . “Aceste atacuri au ucis…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Duminica, presedintele Franței, Emmanuel Macron s-a angajat sa ”conlucreze cu partenerii sai europeni la noi sanctiuni” impotriva Rusiei, dupa anexarea de catre aceasta a patru regiuni ucrainene, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP și Agerpres . In timpul unei discutii la telefon cu omologul sau…

- Atacurile au continuat luni in apropiere de centrala nucleara de la Zaporojie. Astfel, dupa ce bombardamentele rusești au intrerupt liniile electrice, ultimul reactor operational al centralei a fost deconectat, a anunțat compania ucraineana Energoatom. 23:5505-09-2022Zelenski spune ca așteapta cu nerabdare…

- Ucraina a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și a subliniat riscurile și consecințele unei potențiale catastrofe la cea mai mare centrala nucleara din Europa, unde au avut loc noi bombardamente. Oficialii ucraineni și cei instalați de Rusia se acuza reciproc de atacurile din apropierea centralei nucleare…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Rusia trebuie sa poarte responsabilitatea pentru „actul de teroare” de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie sub ocupatie rusa, tinta unor lovituri pentru care Kievul si Moscova se acuza reciproc, noteaza AFP. Vineri, „ocupantii au creat…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca o incetare a focului cu Rusia fara recuperarea teritoriilor pierdute nu ar face decat sa prelungeasca razboiul, potrivit unui interviu acordat vineri Wall Street Journal. El a avertizat ca o incetare a focului care permite Rusiei sa pastreze teritoriile…