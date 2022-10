Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica a sosit la Kiev și a precizat care este statutul centralei nucleare. UE impune noi sancțiuni Rusiei. Zaporojie a fost joi ținta atacurilor cu rachete.

- Ca urmare a atacurilor cu drone kamikaze, mai multe instalații de infrastructura și electricitate au luat foc și au fost distruse complet. Conform ministrului de externe ucrainean, serviciile de urgența au intervenit la fața locului iar o persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale. Salvatorii nu au…

- Rusia va incorpora ”de jure” in teritoriul sau parți din Ucraina controlate parțial de forțele ruse, ca parte a demersului sau de a anexa Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, a confirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului vineri, citat de CNN . Dintre cele patru regiuni, Luhansk și Herson sunt singurele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a indemnat vineri lumea intreaga sa condamne pseudo-referendumurile organizate de Moscova, in curs de desfasurare in patru teritorii pe care trupele ruse le-au cucerit in Ucraina de la inceputul invaziei. Concomitent, președintele american Joe Biden a promis…

- „Trebuie sa raspunzi verbal, iar soldatul marcheaza raspunsul pe foaie și o pastreaza”, a declarat pentru BBC o localnica din Enerhodar. In sudul orașului Herson, soldații ruși au stat cu o urna de vot in mijlocul orașului pentru a colecta voturile oamenilor. Votul din ușa in ușa este pentru „securitate”,…

- Președintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa aiba o discuție cu președintele ucrainean, Volodomir Zelenski, dupa a confirmat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina. De Ziua independentei, 22 oameni au murit, intr-un atac cu rachete in estul țarii.

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.

- Suntem in ziua cu numarul 167 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, dupa atacurile de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi. Alte doua nave, care transportau…