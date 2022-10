Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte „severe” in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia, transmit Reuters si AFP. „Daca tentativele…

- UPDATE 1 Vladimir Putin a ordonat, de urgenta, reuniunea consiliului de securitate rus pentru ziua de luni, dupa distrugerea podului care leaga Rusia de Crimeea. Presedintele Vladimir Putin a convocat o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei pentru luni 10 octombrie, a informat agentia de presa…

- Mobilizarea militara parțiala anunțata de Vladimir Putin nu va schimba cu nimic cursul razboiului, doar va inmulți pierderile de partea Rusiei, spun pentru Meduza mai mulți soldați și mercenari care au scapat cu viața din Ucraina. „Daca noi, profesioniștii, am fost batuți acolo, recruții, fara niciun…

- SUA ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre ”consecinte severe” daca Putin si-ar pune in practica o asemenea amenintare, relateaza AFP și Agerpres…

- Ambasadorul Federatiei Ruse la Berlin, Serghei Neceaev, a criticat din nou Germania pentru ca a livrat arme grele Ucrainei, in timp ce Kremlinul se afla sub presiunea de a opri contra-ofensiva ucraineana, informeaza astazi, 12 septembrie, dpa și Agerpres . „Livrarea de arme letale regimului ucrainean…

- ”Lumea a evitat la limita un dezastru nuclear”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski dupa ce ultima linie de inalta tensiune care furnizeaza energie electrica centralei nucleare Zaporojie, aflata sub controlul Rusiei, a fost restabilita la cateva ore dupa ce a

- Marea Britanie si Danemarca isi vor suplimenta ajutorul militar si financiar furnizat Ucrainei, au anuntat cele doua tari occidentale, ai caror reprezentanti s-au intalnit joi la Copenhaga cu ministrul apararii ucrainean pentru a discuta despre sprijinul pe termen lung pentru tara est-europeana invadata…

- Administratia Joseph Biden a reafirmat, joi, apelul adresat Rusiei de oprire a operatiunilor militare in apropierea centralelor nucleare din Ucraina, in contextul atacurilor care au afectat instalatii ale unitatii atomoelectrice de la Zaporojie, pe care Moscova le atribuie Kievului, anun'[ mediafax.…