- UPDATE 3 Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a declarat ca americanii vor sa controleze intreaga lume. Ar vrea sa arate ca „un salon american”, a spus politicianul rus. Ministrul de Externe considera ca americanii vor sa transforme lumea, astfel incat ei sa poata lua toate deciziile importante.…

- Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de joi spre vineri in orașul din nord-vestul Ucraineei, Liov, anunța Sky News. Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite in orașul Liov in jurul orei 6.30 AM, ora locala. Sunt marturii potrivit carora aeroportul a fost lovit. Stația tv 24 din Ucraina…

- Noi negocieri intre Rusia și Ucraina ar putea avea loc saptamana viitoare, potrivit lui Mykhailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Va fi programata o intalnire, cea de-a patra runda de negocieri. Ar putea fi maine, poimaine”, a declarat Podoliak pentru Belta, agenția…

- UPDATE 4 Cel puțin 35 de persoane au fost ucise și 134 ranite in urma atacului cu rachete rusești asupra unei baze militare de antrenament din vestul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regiunii Lviv, citat de BBC. Un atac aerian a fost lansat asupra unei baze militare ucrainene din Iavoriv, in vestul…

- UPDATE 2 Noua persoane au fost ucise și 57 ranite in atacul aerian din Lviv, in apropiere de granița Ucrainei cu Polonia, relateaza Sky News. Guvernatorul local susține ca Rusia a tras 30 de rachete asupra centrului militar din Iavoriv. Ministrul ucrainean al Apararii a mai spus ca la centrul militar…

- Mai mulți martori au declarat pentru BBC ca au auzit explozii in orașele Liov și Ivano-Frankivsk din vestul țarii. Și agențiile de presa ucrainene raporteaza explozii similare. Agenția de știri UNIAN a citat utilizatori ai rețelelor de socializare care au raportat doua explozii puternice in Liov. In…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 7 Publicatia independenta rusa Novaia Gazeta, al…

- Omul de afaceri sucevean Stefan Mandachi, care detine hotelul unde sunt primiti refugiati din Ucraina, scrie pe pagina sa de Facebook ca „s-a nascut primul copilas refugiat in Suceava”.„Perfect sanatos. E fetita. I s-a rupt apa mamei cand era pe saltea, in salonul mare de evenimente. Trebuia sa plece…