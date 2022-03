Mai multe explozii au fost auzite in noaptea de joi spre vineri in orașul din nord-vestul Ucraineei, Liov, anunța Sky News. Cel puțin trei explozii puternice au fost auzite in orașul Liov in jurul orei 6.30 AM, ora locala. Sunt marturii potrivit carora aeroportul a fost lovit. Stația tv 24 din Ucraina a prezentat pe […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA ziua 23 Noi atacuri aspura Liovului, langa granița cu Polonia. Avertismentul Rusiei pentru Bulgaria a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .