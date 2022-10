Stiri pe aceeasi tema

- „Nu exista niciun dubiu. Acesta este un act de terorism ce a vizat distrugerea unei infrastructuri civile de importanța critica”, a spus Putin, potrivit unei inregistrari video postate pe canalul de Telegram al Kremlinului, relateaza HotNews.„A fost conceput, derulat și comandat de serviciile speciale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat duminica serviciile secrete ucrainene (SBU) ca s-au aflat la originea exploziei puternice care a avariat in ajun podul care leaga Crimeea de Rusia, spunand ca a fost vorba despre un ”act terorist” contra unei infrastructuri cheie, transmit AFP, Reuters si DPA.…

- Intr-o prima reacție dupa explozia de sambata, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat duminica seara ca explozia de la podul Kerci, care leaga Crimeea de Rusia, este un act de terorism pus la cale de serviciile speciale ucrainene.

- Inca din dimineața zilei de sambata, la puțin timp dupa explozia de la podul Kerci, cel care lega Rusia de Crimeea anexata ilegal, rușii au inceput sa fuga in disperare din teritoriu, formand cozi imense la benzinarii și la punctul de trecere cu feribotul de la Kerci. Așa-zisele autoritați din Crimeea…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a comentat sambata incidentul de la podul care leaga Crimeea de Rusia, afirmand ca este doar ”inceputul”, dar nu a indicat direct ca Ucraina sta in spatele exploziei, transmite Reuters . „Crimeea, podul, inceputul. Tot ce este ilegal trebuie distrus,…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Istoricul Armand Gosu, expert in spațiul ex-sovietic, a declarat, intr-o interviu transmis duminica de Prima TV, ca sfarsitul presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin, ar putea veni intr-un an, un an si jumatate cel mult, apreciind ca scoaterea acestuia din scena va fi o combinatie intre serviciile…

- Ucraina a amenintat miercuri cu distrugerea podului de peste stramtoarea Kerci, construit cu mari cheltuieli de Moscova pentru a conecta Rusia la peninsula anexata Crimeea. Amenintarea vine dupa ce in ultimele zile au avut loc o serie de explozii la mai multe baze militare rusesti din Crimeea, incidente…