- Razboi in Ucraina, ziua 229. Intr-o prima reacție dupa atacul din Kerci, Vladimir Putin a spus ca aruncarea in aer a podului din Crimeea reprezinta "un act terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii critice a Federației Ruse".

- Mai multe orașe din Ucraina au fost bombardate, luni, inclusiv capitala Kiev, in timp ce președintele rus Vladimir Putin se pregatește sa iși convoace consiliul de securitate, la doua zile dupa explozia de pe podul din Crimeea. Valul de bombaradamente asupra Ucrainei s-a soldat luni dimineața cu mai…

- Explozia de pe podul din Crimeea este un atac terorist care vizeaza distrugerea infrastructurii civile critice a Federației Ruse. „Autorii, autorii și clienții subminarii podului Crimeea sunt serviciile speciale ale Ucrainei”. el a adaugat. Dupa noua luni de ucidere și, in multe cazuri, torturarea civililor;…

- Razboi in Ucraina, ziua 169. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite discuta de urgența situația de la centrala nucleara Zaporojie. In Donețk, separatiștii au anunțat ca au intrat in Bahmut și Soledar și au inconjurat orașul Avdiivka, in