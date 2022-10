Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis luni riposte ''severe'' in cazul unor noi atacuri ucrainene contra Rusiei, la doua zile dupa distrugerea partiala a podului Crimeii, infrastructura strategica si simbol al anexarii peninsulei omonime de catre Rusia

- Un rezervor de combustibil a luat foc pe podul Kerch din Crimeea sambata (8 octombrie), a anunțat agenția de presa de stat rusa RIA, in timp ce presa ucraineana a raportat o explozie. Traficul a fost suspendat pe podul rutier și feroviar, deschis in 2018 și conceput pentru a conecta Crimeea la rețeaua…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti un decret care declara in mod oficial ca ‘imposibila’ perspectiva oricaror negocieri intre Kiev si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa usa deschisa pentru discutii cu Rusia, transmite Reuters. Decretul oficializeaza comentariile facute…

- Kremlinul a transmis marti ca „operatiunea militara speciala” a armatei ruse in Ucraina nu se va termina daca Kievul respinge in continuare negocierile, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat un decret ce declara „imposibile” negocierile cu presedintele rus Vladimir Putin si se declara…

- UPDATE 20:59 - Putin concediaza un alt general dupa o serie de infrangeri in Ucraina. Președintele rus Vladimir Putin continua remanierea haotica a personalului militar de varf, care eșueaza in Ucraina sub atacul Forțelor Armate ale Ucrainei in avans.Potrivit RBC , citand o sursa bine informata și…

- Rusia va incorpora ”de jure” in teritoriul sau parți din Ucraina controlate parțial de forțele ruse, ca parte a demersului sau de a anexa Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson, a confirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului vineri, citat de CNN . Dintre cele patru regiuni, Luhansk și Herson sunt singurele…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, a declarat vineri ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters. Fostul presedinte Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte…

- Gerhard Schroeder, care a fost criticat in Germania pentru opiniile sale pro-ruse, a intentat un proces impotriva camerei inferioare a parlamentului german Bundestag, prin care solicita sa i se restabileasca privilegiile de fost cancelar, relateaza DPA. Schroeder, in varsta de 78 de ani, a fost lipsit…