Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 17 persoane au murit in ultimele 24 de ore, in urma unui atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Zaporojie, anunța oficialii locali citați de CNN. Cel puțin 17 persoane au fost ucise și alte 40 au fost ranite dupa ce mai multe rachete au lovit orașul ucrainean Zaporojia, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 222. Dupa infrangerea suferita de Rusia in orasul Lyman, Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca "Ucraina poate respinge atacurile Rusiei". Totodata, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat ca lupta

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Rusia si-a intensificat atacurile in Donetk (estul Ucrainei) in ultimele cinci zile, intr-o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. ”Exista o posibilitate realista ca…

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 25 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Volodimir Zelenski ii indeamna pe oficialii de la Kiev sa pastreze tacerea cu privire la strategia militara a Ucrainei. ONU și SUA cer infiintarea unei zone demilitarizate in jurul centralei nucleare Zaporojie in contextul recentelor bombardamente.