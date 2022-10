UPDATE 1 O explozie puternica s-a produs, sambata dimineata, pe Podul Kerci, care face legatura dintre Rusia si peninsula Crimeea. Potrivit primelor informatii, un tren cu vagoane cisterna a sarit in aer si a produs o deflagratie foarte mare. In imagini se vede cum o parte rutiera a podului s-a prabusit. Explozia, despre care martorii au […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 227. Explozie puternica, sambata dimineata, pe Podul Kerci, care leaga Rusia de Crimeea a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .