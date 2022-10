UPDATE 04:00 Kremlinul a declarat ca nu doreste sa ia parte la „retorica nucleara” raspandita de Occident, dupa ce un raport din presa britanica conform caruia Rusia se pregateste sa-si demonstreze disponibilitatea de a folosi arme nucleare in conflictul sau cu Ucraina s-a dovedit a fi fals.UPDATE 01:00 NATO nu a observat modificari in pozitionarea sistemelor nucleare ruse, dar mentine vigilenta Alianta Nord-Atlantica nu a observat modificari in pozitionarea sistemelor nucleare ruse, dar mentine vigilenta, afirma un oficial din cadrul NATO, pe fondul preocuparilor privind actiunile Administratiei…