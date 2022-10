Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat atacuri masive in principalele orașe ucrainene de pe linia frontului, joi seara. Explozii puternice urmate de incendii au fost raportate in Dnipro, Nikolaiev și Odesa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Doua drone lansate de forțele rusești in regiunea ucraineana Odesa au lovit obiecte militare, potrivit Reuters. Cele doua drone au lovit obiective militare și au provocat un incendiu și detonarea de muniție, a declarat luni comandamentul de sud al forțelor ucrainene. „Ca urmare a unui incendiu pe…

- Mai multe explozii au fost semnalate in orasul ucrainean Nikolaev, in noaptea de joi spre vineri, in timpul unei alerte de raid aerian, scrie Rador. Autoritatile au indemnat populatia sa ramana la adapost. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Rusia planuiește noi atacuri asupra infrastructurii civile inainte de ziua independenței, avertizeaza SUA, potrivit Sky News. Avertismentul a determinat Kievul sa interzica sarbatorile publice din aceasta saptamana care comemoreaza independența fața de regimul sovietic. Decizia a fost insușita și de…

- UPDATE 1 Forțele ruse au lovit cu rachete de inalta precizie o nava militara ucraineana in portul Odesa, a declarat duminica Maria Zakharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, informeaza Reuters. „Rachetele Kalibr au distrus infrastructura militara a portului Odesa, trimițand o nava…

- Forțele armate ruse și-au reluat atacurile in estul Ucrainei, dupa ce si-au regrupat trupele. A fost distrusa o fabrica din orașul Dnipro, care producea piese pentru rachetele balistice Tochka, susține Moscova. In același atac, trei oameni au fost uciși si 15 raniți.

- Fortele ruse au lansat in zorii zilei de joi peste zece atacuri cu rachete asupra orasului Nikolaev din sudul Ucrainei, a comunicat sefa centrului de presa al Fortelor de aparare ucrainene din sudul tarii, Natalia Gumeniuk, citata de agentiile de presa Unian si Ukrinform. ‘In zori, a fost bombardat…

- UPDATE Soldații ucraineni au inceput sa puna mine la punctele importante de trecere rutiera și feroviara de la granița cu Belarus. Statul Major al Ucrainei declara vineri, potrivit Ukrainska Pravda, ca unitațile militare din Belarus efectueaza misiuni de recunoaștere pe fronturile din Volin și Polesia.…