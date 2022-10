Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat duminica ca fortele ucrainene au eliberat localitatile Arhanhelske si Miroliubivka din regiunea Herson, informeaza Reuters . Totodata, liderul de la Kiev a mentionat cele doua localitati in discursul sau de duminica noapte, cand a multumit unor unitati…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca drapelul tarii sale flutura deja in multe locuri din Donbas, unde Rusia a organizat referendumuri de anexare pe care liderul de la Kiev le-a calificat drept ”farsa” transmite duminica EFE și Agerpres . „Rusia a pus in scena o farsa in Donbas. O…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a anuntat ca fortele ucrainene au preluat controlul a peste 30 de localitati din regiunea Harkov. ”In acest moment, Fortele Armate ale Ucrainei au eliberat si au preluat controlul a peste 30 de asezari din regiunea Harkov.Intr-o parte dintre localitatile din…

- Razboi Rusia – Ucraina, ziua 180. Trupele ruse au facut unele progrese in inaintarea lor catre nord, dinspre orasul Herson catre Nikolaev, si au lansat rachete asupra oraselor situate la vest de centrala nucleara Zaporojie, a anuntat luni Kievul, care a interzis demonstratiile si alte manifestari ocazionate…

- Razboi in Ucraina, ziua 160. Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil.

- Autoritatile din Ucraina au emis o decizie privind evacuarea obligatorie a populatiei din regiunea Donetk, iar presedintele Volodimir Zelenski face apel la populatie sa plece, mai ales familiile cu copii. ”Noi nu suntem Rusia. De aceea, fiecare viata este importanta pentru noi”, a transmis presedintele.…

- Autoritatile din Ucraina au emis o decizie privind evacuarea obligatorie a populatiei din regiunea Donetk, iar presedintele Volodimir Zelenski face apel la populatie sa plece, mai ales familiile cu copii. „Noi nu suntem Rusia. De aceea, fiecare viata este importanta pentru noi”, a transmis presedintele,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni seara, in mesajul adresat natiunii, ca situatia de pe linia frontului nu a suferit schimbari semnificative pe parcursul zilei, iar inamicul continua sa terorizeze zonele de frontiera din regiunea Sumy, orasul Harkov si regiunea Donbas. Liderul…