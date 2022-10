Stiri pe aceeasi tema

- Serhii Haidai, guvernatorul regiunii Lugansk, din sud-estul Ucrainei, a declarat ca recucerirea orasului Liman, din regiunea vecina Donetk, este unul dintre factorii cruciali pentru recuperarea teritoriilor pierdute in Lugansk, transmite duminica Reuters și Agerpres . „Eliberarea acestui oras in regiunea…

- Consiliul Europei a transmis o declaratie oficiala dupa discursul sustinut de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, in urma discursului sustinut cu prilejul anexarii abuzive a 18 din teritoriul Ucrainei.Respingem ferm si condamnam fara echivoc anexarea ilegala de catre Rusia a regiunilor Donetk, Lugansk,…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- In estul Ucrainei, in regiunea Donetk, la cativa kilometri de granita cu Rusia, hectare intregi de cereale asteapta sa fie culese. Granarii lumii, Ucraina si Rusia sunt in conflict acum, iar sansele ca recoltele ucrainene sa fie culese de fermieri sunt mici.

- Forțele armatei ruse pregatesc o noua operațiune la scara larga in Ucraina, susțin reprezentanții Institutului American pentru Studiul Razboiului (ISW), citați de publicația Ukrainska Pravda. Conform acestora, nu se știe inca cum va incepe aceasta ofensiva sau cand exact va fi ea pornita. Cel mai probabil,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

