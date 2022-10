Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in ziua cu numarul 221 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Forțele armate ucrainene au cucerit orașul-cheie Lyman din estul ocupat al Ucrainei, in timp ce liderul cecen Ramzan Kadirov a facut apel la posibila utilizare a armelor nucleare. Anexarea de catre Rusia a patru teritorii…

- Șeful diplomației europene Josep Borrell i-a transmis joi omologului sau chinez Wang Yi o solicitare din partea Uniunii Europene (UE) ca Beijingul sa-si utilizeze influenta pe langa Moscova pentru a opri razboiul in Ucraina.

- In contextul razboiului dintre Ucraina și Federația Rusa, incepand cu februarie 2022, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a identificat și documentat o serie de atacuri cibernetice executate de actori ostili impotriva infrastructurilor din Romania precum și a aliaților din state membre…

- Ministrii apararii si ai afacerilor externe din statele Uniunii Europene, care se reunesc la Praga in aceasta saptamana, vor analiza optiunile privind infiintarea unei misiuni militare a UE pentru antrenarea fortelor ucrainene si vor discuta despre solicitarea unor state membre de a se interzice accesul…