- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis ca luptele pentru recastigarea teritoriilor pierdute in fata Rusiei nu se vor opri, in timp ce Kievul a anuntat ca trupele sale au avansat pana la malul estic al raului Oskil, amenintand fortele de ocupatie rusesti din Donbas, scrie Reuters.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca fortele Kievului au recucerit 30 de localitati de la trupele ruse in nord-estul tarii, unde Moscova a trimis intariri pentru a face fata acestei ofensive, noteaza AFP.

- Fortele ucrainene au inregistrat o ‘victorie substantiala’ prin spargerea defensivei ruse in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, transmite Reuters. Vorbind la televiziunea de stat rusa, Vitali…

- Serviciile secrete americane sustin ca Moscova cumpara milioane de proiectile de artilerie și rachete din Coreea de Nord, a relatat New York Times, conform Reuters . Informatia vine dupa ce recent s-a aflat ca armata rusa a inceput sa foloseasca drone de fabricație iraniana. Oficiali guvernamentali…

- Razboiul energetic dintre Rusia și Occident se intensifica, in timp ce Moscova a anunțat ca va menține inchisa principala sa conducta de gaz catre Germania. Țarile G7 au declarat ca intenționeaza sa limiteze prețurile la exporturile de petrol rusesc, in timp ce centrala nucleara ucraineana Zaporizhzhia…

- La o saptamana de la declanșarea razboiului in Ucraina, președintele rus Vladimir Putin a anunțat un gest de solidaritate cu soldații sai de pe front. Liderul de la Kremlin a promis ca militarii raniți puteau cere despagubiri de trei milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 50.000 de dolari sau…

- Rusia va organiza exercitii militare de amploare in estul tarii, continuand antrenamentul regulat al trupelor, in pofida actiunilor din Ucraina, au anuntat marti autoritatile militare ruse. Ministerul rus al Apararii a precizat ca exercitiul Vostok 2022 (Est 2022), programat pentru perioada 30 august-5…