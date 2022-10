Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Ucrainei, Denis Monastirski, a informat sambata ca atacul rus impotriva unui convoi umanitar din orasul Zaporojie, soldat cu cel putin 30 de morti si aproape 90 de raniti, a fost comis cu rachete S-300 modernizate, cu o raza mult mai mare de actiune decat

- Prioritizarea apararii caștigurilor rusești in sudul Ucrainei fața de deținerea nord-estului Ucrainei are sens strategic, deoarece regiunile Herson și Zaporijia sunt un teren critic atat pentru Rusia, cat și pentru Ucraina.

- Armata ucraineana deruleaza in prezent o ofensiva de amploare in sudul Ucrainei, in regiunea Herson. Aceasta a luat prin surprindere trupele rusești, susține Ministerul britanic al Apararii, intr-un mesaj transmis, sambata, pe Twitter, informeaza dpa.

- 25 de oameni au murit si 50 au fost raniti dupa ce bombele rusesti au cazut intr-un mic oras din estul Ucrainei. Au fost lovite gara si zona din jurul acesteia. Un tren a luat foc, mai multe case au fost distruse. Intr-una dintre acestea se afla un baiat de 11 ani, pe care tatal l-a gasit fara suflare.…

- Forțele ucrainene care au atacat podul strategic Antonivski de pe raul Nipru, aflat in regiunea Herson ocupata de ruși. Al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, a fost vizat de un atac cu rachete rusești. Rusia a pierdut aproape 40.

- Rușii au continuat luni bombardamentele in mai multe zone ale Ucrainei, cele mai intense fiind in regiunea Donețk, conducerea armatei ucrainene admițand ca trupele Moscovei au obținut mici progrese acolo. In regiunea Herson, din sud, forțele ucrainene au declanșat o contraofensiva, dar luptele nu au…

- Razboi in Ucraina, ziua 141. Istanbulul este de acord sa inființeze un centru de coordonare pentru exportul de cereale. Germania va opri importurile de carbune din Rusia de la 1 august, importurile de petrol din 31 decembrie.

- Razboi in Ucraina, ziua 139. Presedintele Rusiei a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obținerea cetațeniei ruse pentru toti ucrainenii. Ministrul ucrainean al Apararii vrea sa adune o armata de „un milion de oameni”, echipata c