Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Fortele ruse s-au retras din orasul Lyman, dupa ce au fost inconjurati de ucraineni. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson d

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson de fortele ruse. Tot astazi, ministrul de Interne al Ucrainei a anuntat ca rusii au in

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, forțele Moscovei iși continua eforturile de a obține controlul total asupra regiunii Donețk, in timp ce ucrainenii au reușit sa dobandeasca o „surpriza tactica” prin declanșarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Fortele ruse care ocupa centrala nucleara ucraineana de la Zaporojie se pregatesc sa o racordeze la Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, si o avariaza realizand aceasta reorientare a productiei de energie electrica, a avertizat marti operatorul ucrainean Energoatom.

- Fortele ucrainene au scos din functiune o cale ferata de transport de munitii rusesti care leaga orasul Herson de Crimeea, reusind sa blocheze si mai mult liniile de aprovizionare rusesti, a declarat miercuri Ministerul britanic al Apararii.

- Razboi in Ucraina, ziua 160. Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil.

- Forțele ucrainene care au atacat podul strategic Antonivski de pe raul Nipru, aflat in regiunea Herson ocupata de ruși. Al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, a fost vizat de un atac cu rachete rusești. Rusia a pierdut aproape 40.