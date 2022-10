Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare furioasa pe canalul lui de Telegram, cere pedepsirea generalului care a organizat apararea eșuata a Limanului. Susține ca au fost mobilizați suficienți soldați, dar nu au avut mijloace de comunicare și nici destula muniție, iar generalul statea in Luhansk și nu avea habar ce se intampla…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a declarat, astazi, ca Moscova ar trebui sa ia in considerare utilizarea unei arme nucleare cu randament scazut in Ucraina dupa o noua infrangere majora pe campul de lupta, informeaza Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 220. Fortele ruse s-au retras din orasul Lyman, dupa ce au fost inconjurati de ucraineni. Zeci de oameni si-au pierdut viata, printre care si zece copii, astazi, dupa ce un convoi de masini civile a fost atacat in regiunea Herson d

- In ziua 192 de le inceputul invaziei ruse in Ucraina, forțele Moscovei iși continua eforturile de a obține controlul total asupra regiunii Donețk, in timp ce ucrainenii au reușit sa dobandeasca o „surpriza tactica” prin declanșarea contraofensivei din regiunea Herson, unde ataca pe trei axe principale.…

- Razboi in Ucraina, ziua 189. Presedintia ceha a Consiliului Uniunii Europene a intampinat, marti, opozitia puternica a Ungariei, Austriei si Luxemburgului fata de initiativa interzicerii in mod generalizat a calatoriilor cetatenilor rusi in spatiul comuni

- Razboi in Ucraina, ziua 188. Autoritațile militare ucrainene au anunțat oficial operațiuni ample in sudul țarii, dar armata rusa a afirmat la scurt timp ca a respins "tentative de ofensiva" in regiunile Herson si Nikolaev si ca a produs "pierderi grele" f

- Fortele ucrainene au scos din functiune o cale ferata de transport de munitii rusesti care leaga orasul Herson de Crimeea, reusind sa blocheze si mai mult liniile de aprovizionare rusesti, a declarat miercuri Ministerul britanic al Apararii.

- Forțele ucrainene care au atacat podul strategic Antonivski de pe raul Nipru, aflat in regiunea Herson ocupata de ruși. Al doilea oraș ca marime din Ucraina, Harkov, a fost vizat de un atac cu rachete rusești. Rusia a pierdut aproape 40.