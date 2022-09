Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat marti ca Statele Unite si aliatii sai "nu vor recunoaste niciodata" anexarea de catre Rusia de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. "Noi si multe alte tari am fost clari. Nu vom recunoaste, nu vom recunoaste niciodata, anexarea unui teritoriu ucrainean…

- Se așteapta ca președintele rus Vladimir Putin sa anunțe vineri ca Rusia anexeaza alte patru regiuni din Ucraina, dupa o serie de referendumuri pe care Occidentul le-a denunțat ca „false și ilegitime”, organizate in ultima saptamana in zonele ocupate ale țarii. Președintele rus Vladimir Putin este așteptat…

- Razboi in Ucraina, ziua 200. Cel mai inalt oficial susținut de Rusia in regiunea Harkov, Vitaly Ganchev, a oferit o evaluare sumbra a situației dupa un avans rapid al Ucrainei in mare parte din regiune. El le recomanda civililor sa paraseasca regiunea Har

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Rusia planuiește sa schimbe conducerea politica din Ucraina, al carei popor merita ”ceva mai bun”, a afirmat duminica, de la Cairo, ministrul rus de externe Serghei Lavrov, contrar declaratiilor precedente, potrivit DPA, citata de Agerpres . ”Cu siguranta, vom ajuta poporul ucrainean sa se elibereze…

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.