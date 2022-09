Stiri pe aceeasi tema

- Separatistii rusi au anuntat marti ca au programat timp de cinci zile, intre 23 si 27 septembrie, referendumuri pentru unirea cu Rusia a republicilor autoproclamate in regiunile ucrainene Donetk, Lugansk si Herson, informeaza presa de stat de la Moscova si oficialitati locale, conform agentiilor Reuters,…

- Republica Ceha, care asigura in prezent presedintia prin rotatie a Uniunii Europene, a cerut sambata crearea unui tribunal international pentru crime de razboi, dupa descoperirea a sute de corpuri inhumate sumar in nord-estul Ucrainei, relateaza AFP. Apelul intervine dupa descoperirea a circa 450 de…

- Vladimir Putin nu va scapa nepedepsit, avertizeaza autoritațile din Ucraina. Dupa uciderea prizonierilor de razboi ucraineni din Donețk-ul ocupat de ruși, regimentul Azov a transmis ca președintele rus Vladimir Putin va fi executat de un tribunal internațional, potrivit unui comunicat citat de presa…

- Procurorul sef al Curtii Penale Internationale (CPI), Karim Khan, a cerut joi comunitatii internationale un angajament mai ferm in privinta urmaririi penale a crimelor de razboi comise in conflictul din Ucraina, relateaza DPA. In acelasi timp, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a pledat…

- Deși au intrat intr-o pauza operaționala pe frontul din est, forțele rusești au atacat cu rachete orașul Nikolaev din sudul țarii, au provocat daune unei cladiri rezidențiale și au ranit cel puțin 12 persoane.