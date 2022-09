Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 214. Camera inferioara a parlamentului rus ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse, unde sunt in desfasurare asa-zise ref

- Referendumurile se vor desfașura pana la 27 septembrie, in regiunile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk și in zonele ucrainene sub ocupație militara rusa Herson și Zaporojie, in plina ofensiva militara a Moscovei impotriva statului independent Ucraina. Agenția de presa rusa TASS, citata de ”Le Figaro”,…

- Schimbarea de poziție a Kremlinului privind anexarea teritoriilor ucrainene ocupate face parte dintr-un plan mai amplu al președintelui Vladimir Putin, mai multe surse de la Kremlin citate de Meduza afirmand ca referendumurile vor avea loc fara nici cea mai mica aparența a legalitații, scrie Hotnews…

- Ministrul rus apararii al Rusiei, Serghei Soigu, a comparat sambata propunerea venita din partea mai multor state membre ale Uniunii Europene, ca blocul comunitar sa interzica vizele turistice pentru cetatenii rusi, cu o „politica nazista”, relateaza agenția germana de știri DPA, preluata de Agerpres…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate din Ucraina – Donetk si Lugansk, dar si Herson si Zaporojie. Ucrainenii…

- Razboi in Ucraina, ziua 137. Cel puțin patru civili au fost uciși, sambata, de o lovitura efectuata de armata rusa asupra orașului Siversk din regiunea Donețk. De asemenea, rușii au bombardat puternic localitatea Drujkivka, situata tot in Donețk, unde au

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.

- Lukașenko risca sa piarda suveranitatea, armata și puterea, potrivit unei analize publicate de Robert Lansing Institute . Rusia incearca sa introduca Belarus in razboiul din Ucraina, cu scopul de a o absorbi și de a priva de suveranitate. Pe 23 iunie, ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, a cerut…