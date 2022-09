Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa organizata sambata, in prezența reprezentanților ONU și a presei internaționale din New York, ministrul de Externe de la Moscova a incercat sa justifice razboiul declanșat de Vladimir Putin in Ucraina. Serghei Lavrov promite protecție nucleara in regiunile anexate de Rusia.…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a declarat sambata, la New York, ca regiunile din Ucraina in care au loc referendumuri vor fi sub protectia deplina a Rusiei daca vor fi anexate de Moscova.

- Suntem in ziua cu numarul 214 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Peste 730 de persoane au fost reținute in toata Rusia la cele mai recente proteste impotriva decretului de mobilizare al țarii. Președintele Consiliului European spune ca UE ar trebui sa mențina granițele deschise pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 213. Rusia a lansat vineri referendumuri care vizeaza anexarea a patru regiuni ocupate din Ucraina, iar Kievul numește acest vot „o farsa” și transmite ca locuitorii au fost constranși sa voteze. Si grupul G7 avertizeaza ca nu va r

- Razboi in Ucraina, ziua 176. Serghei Aksjonov, guvernatorul rus al regiunii Crimeea, a declarat ca Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a arestat sase membri ai unei celule coordonate de pe teritoriul Ucrainei pentru a comite acte de sabotaj in Crime

- Razboi in Ucraina, ziua 151. Armata condusa de Vladimir Putin a lansat un nou atac cu rachete in Odesa, la nici 24 de ore de la semnarea acordului intre Rusia si Ucraina cu privire la exportul de cereale prin portul Odesa, pe Marea Neagra.