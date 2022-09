Stiri pe aceeasi tema

- Referendumurile din autoproclamatele republici Donetk si Lugansk au fost recunoscute ca fiind valide, scrie TASS, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Așa-zisele referendumuri sunt in desfașurare in provinciile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, zone ale Ucrainei ocupate de trupele ruse. Un nou val de protestea a avut loc in toata Rusia sambata din cauza ordinului de „mobilizarea parțiala” a civililor emis de Kremlin.

- Razboi in Ucraina, ziua 214. Camera inferioara a parlamentului rus ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse, unde sunt in desfasurare asa-zise ref

- Referendumurile se vor desfașura pana la 27 septembrie, in regiunile separatiste pro-ruse Donețk și Lugansk și in zonele ucrainene sub ocupație militara rusa Herson și Zaporojie, in plina ofensiva militara a Moscovei impotriva statului independent Ucraina. Agenția de presa rusa TASS, citata de ”Le Figaro”,…

- Vineri incepe referendumul pentru alipirea regiunilor din Donbas la Rusia. Scrutinul, anunțat de separatiștii pro-ruși din Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, zone ce țin de Ucraina dar ocupate de ruși, a fost catalogat de Statele Unite drept un simulacru. Poate prin aceasta mișcare Rusia vrea sa…

- Schimbarea de poziție a Kremlinului privind anexarea teritoriilor ucrainene ocupate face parte dintr-un plan mai amplu al președintelui Vladimir Putin, mai multe surse de la Kremlin citate de Meduza afirmand ca referendumurile vor avea loc fara nici cea mai mica aparența a legalitații, scrie Hotnews…

- Liderii separatiști din așa-zisele republici Donețk și Lugansk au anunțat ca vor organiza referendumuri de aderare la Rusia in perioada 23-27 septembrie, scrie Reuters. Separat, administrația prezidențiala de la Kiev noteaza ca „este vorba despre un șantaj naiv”.

- Echipa de experți in domeniul nuclear din cadrul agenției ONU se indreapta cu mașina catre centrala Zaporojie, pentru a inspecta instalațiile acesteia și eventualele scurgeri de combustibil, potrivit The Guardian.Șeful nuclear al ONU, Rafael Grossi, a declarat intr-o ședința de informare la Kiev, dupa…