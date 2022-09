Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 214. Camera inferioara a parlamentului rus ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a celor patru provincii ucrainene partial ocupate de trupele ruse, unde sunt in desfasurare asa-zise ref

- Vineri, Ucraina a calificat referendumurile organizate de Moscova in teritoriile ocupate din estul si sudul tarii drept un ”spectacol de propaganda” din partea Kremlinului, transmite DPA și Agerpres. „Astazi, nu exista nicio actiune legala numita ”referendum” in teritoriile ocupate”, a scris pe pagina…

- Vineri, 23 septembrie, sunt programate sa inceapa referendumurile de anexare a patru zone din Ucraina. Locuitorii din Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie sunt asteptati la urne pentru a vota alipirea cu Rusia.

- Vineri incepe referendumul pentru alipirea regiunilor din Donbas la Rusia. Scrutinul, anunțat de separatiștii pro-ruși din Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, zone ce țin de Ucraina dar ocupate de ruși, a fost catalogat de Statele Unite drept un simulacru. Poate prin aceasta mișcare Rusia vrea sa…

- Discursul ținut miercuri dimineața de președintele rus Vladimir Putin a aratat mai multe slabiciuni pe care liderul de la Kremlin probabil ar vrea sa le ascunda atat fața de ruși, cat și de ucraineni și aliații lor din Occident. Generalul australian in retragere Mick Ryan, un absolvent al Facultații…

- Administrațiile de ocupație din Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie au anunțat ca organizeaza referendumuri pentru alipirea la Rusia. Consultarile populare vor incepe vineri, in ziua in care se implinesc șapte luni de razboi in Ucraina. Se vor incheia pe 27 septembrie. Moscova susține inițiativa, insa…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind facilitarea rapida a accesului pentru obtinerea cetateniei ruse pentru toti ucrainenii. Rusia extinde astfel o masura aplicabila recent doar in teritoriile ocupate din Ucraina – Donetk si Lugansk, dar si Herson si Zaporojie. Ucrainenii…