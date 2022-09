Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 213. Rusia a lansat vineri referendumuri care vizeaza anexarea a patru regiuni ocupate din Ucraina, iar Kievul numește acest vot „o farsa” și transmite ca locuitorii au fost constranși sa voteze. Si grupul G7 avertizeaza ca nu va r

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Parti importante din estul Ucrainei au fost afectate duminica seara de intreruperi de curent. Rușii au atacat infrastructura civila, iar Kievul a calificat acțiunea drept un nou atac terorist la adresa populației ucrainene. Zeci de localitati ar fi fost eliberate in regiunea Harkov.

- Razboi in Ucraina, ziua 168. Mai multe explozii au zguduit zona unei baze militare a Rusiei in Crimeea anexata. Moscova susține ca a sarit in aer muniția de pe aerodrom. Mai devreme, Ucraina a lansat cel mai avansat atac in regiunile sub ocupație rusa, lo

- Ministerul rus al aparararii a publicat sambata numele a 50 de morti si 73 de raniti, la o zi dupa atacul asupra unei tabere din Donetk unde erau detinuti prizonieri de razboi ucraineni, relateaza DPA, citata de Agerpres . „Intreaga responsabilitate politica, penala si morala pentru baia de sange a…

- UPDATE 1 Rusia pregatește terenul pentru anexarea teritoriului ucrainean, in timp ce incearca sa stabileasca un control total asupra caștigurilor sale din est, potrivit serviciilor secrete americane citate de Sky News. Casa Alba afirma ca Moscova se pregatește sa instaleze oficiali ilegitimi in zonele…

- ISW considera ca utilizarea rachetelor S-300 pentru a ataca tinte terestre indica faptul ca Moscova ramane fara rachete sol-sol sau fara piese pentru sistemele de ghidare a rachetelor aer-aer.