Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a indemnat joi pe rusi "sa "protesteze" impotriva mobilizarii pe frontul ucrainean anuntata de Kremlin sau "sa se predea" fortelor Kievului, noteaza AFP.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicita ONU sa adopte un plan in cinci puncte pentru pacea in Ucraina. Peste 1.300 de persoane au fost arestate in Rusia, in contextul mitingurilor declanșate impotriva ordinului de mobilizare militara emis miercuri de Vladimir Putin.

- Razboi in Ucraina, ziua 196. Ucrainenii au respins mai multe atacuri ale rușilor in regiunea Donețk și au reușit sa recucereasca mai multe sate din sudul țarii, anunța surse din Ucraina și din SUA. Volodimir Zelenski, a salutat apelul agenției nucleare a

- Razboi in Ucraina, ziua 177. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, aseara, ca pacea cu Rusia nu este posibila atat timp cat trupele ruse sunt pe teritoriul ucrainean, sugerand ca mai intai trebuie sa se retraga armata rusa pentru a exista

- Cel mai bun pilot al aviatiei Ucrainei, Anton Listopad, decorat de presedintele Volodimir Zelenski cu Ordinul de Onoare pentru Curaj in urma cu cateva zile, a fost ucis in lupta, transmit Kyiv Independent si Nexta.

- O prima nava cu cereale ucrainene ar putea pleca luni din portul ucrainean Odesa, conform acordului incheiat cu Rusia pe 22 iulie, a anuntat duminica presedintia turca, in timp ce la Kiev presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a estimat ca in urma invaziei ruse anul acesta recolta de cereale ar putea…

- In urma cu puțin timp, ministrul ucrainean al Apararii a facut un anunț care ar putea tensiona și mai mult situația de pe campul de lupta. Potrivit lui Oleksii Reznikov, liderul ucrainean este mai decis ca niciodata sa-și recupereze teritoriile pierdute, iar pentru a-și crește șansele de caștig, VolodimiZelenski…

- Razboi in Ucraina, ziua 135. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a efectuat vineri o vizita trupelor ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de loca