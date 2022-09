Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Decizia Moscovei de a mobiliza noi voluntari nu a impresionat prea mult Kievul. Continua reactiile internationale care condamna discursul amenintator al lui Vladimir Putin. Șefa Comisiei Europene cere noi sancțiuni impotriva R

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor avea o reuniune de urgenta la New York in contextul declarațiilor președintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea, noteaza Reuters. Intalnirea va avea loc in decursul zilei de miercuri (n.red: joi dupa ora Romaniei). Anuntul a fost facut de mai multi…

- Razboi in Ucraina, ziua 184. Administratia Joseph Biden a cerut Rusiei sa accepte crearea unui perimetru demilitarizat in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, aflata sub controlul trupelor ruse.